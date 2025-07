Rinnovo Mandragora, fissato l'incontro con l'agente prossima settimana. Betis sullo sfondo

Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Rolando Mandragora. La prossima settimana ci sarà un incontro tra la Fiorentina e l'agente di Rolando Mandragora per parlare del rinnovo. I dirigenti viola hanno informato ieri l’altro i suoi procuratori di volersi confrontare sul contratto. Il giocatore è in scadenza nel 2026, con opzione per il 2027 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali.

Per la Viola rappresenta una colonna portante, infatti nei giorni scorsi è stata rifiutata un’offerta da 8 milioni del Real Betis, anche se dalla Fiorentina filtra che la cifra sarebbe inferiore, più vicina ai 4. In ogni caso gli spagnoli, e in particolare il tecnico Manuel Pellegrini, sono rimasti colpiti da Mandragora in occasione delle semifinali di Conference. Ma per Stefano Pioli l’ex Juve è troppo importante.