Betis preme per Mandragora: no a due offerte. L'entourage aspetta la Fiorentina per rinnovare

C'è tanta carne al fuoco nel mercato che riguarda la Fiorentina, attiva su più fronti e alle prese anche col capitolo cessioni o trattative per interessi che arrivano verso i suoi pezzi pregiati. Un caso di questi è Rolando Mandragora, tra i migliori della passata stagione e cercato con insistenza in queste ore dal Betis. La prima offerta degli spagnoli (intorno ai 5 milioni) è stata rispedita al mittente, come la seconda di 6 milioni + 2 di bonus. L’entourage del calciatore attende una convocazione per discutere del rinnovo: possibile incontro la prossima settimana, scrive La Nazione.

Se le parti si metteranno d’accordo la priorità di Mandragora rimarrà quella attuale, e cioè di rimanere a Firenze. Con la forte approvazione di Stefano Pioli, che sta spingendo per tenerlo in maglia viola e sfruttarlo sotto la sua egida. Da capire però se la Fiorentina resisterà al pressing del Betis, molto attivo per avere il centrocampista ex Torino.