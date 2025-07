"Piedi buoni per crescere: la Fiorentina e il pallone come alleato", l'opinione di Polverosi

"Piedi buoni per crescere" è il titolo dell'editoriale del giornalista Alberto Polverosi sul Corriere dello Sport. Di seguito alcuni estratti: "La Fiorentina di Pioli sta cercando un alleato: il pallone. [...] Se la immaginiamo oggi, la squadra che vedremo in campo ad agosto avrà un’identità chiara, sarà una squadra tecnica e di palleggio, orientata verso un calcio che possa piacere alla gente. Anche in passato la Fiorentina ha avuto versioni di questo tipo, quella del quinquennio di Prandelli e del primo Montella rubava l’occhio allo spettatore anche perché aveva giocatori di notevole spessore tecnico: Mutu, Jorgensen, Toni e Jovetic per Cesare, lo stesso Jovetic, Pepito Rossi, Cuadrado, Pizarro e Borja Valero per Vincenzo, solo per fare qualche nome. Ora questa linea è stata accentuata e lo sarà ancora di più se arriveranno anche Bernabé e Sebastiano Esposito".

Poi prosegue: "E’ dall’estate scorsa che la società di Commisso sta costruendo una squadra con queste caratteristiche. Pongracic, Colpani (che poi ha deluso), Gosens, Adli, Cataldi e soprattutto Gudmundsson andavano in quella direzione. A gennaio, l’arrivo di Fagioli e Zaniolo doveva aggiungere altra qualità, ma anche l’ex romanista ha fallito mentre l’ex juventino ha giocato splendidamente fino al ritorno sui media del caso-scommesse. Ora sono arrivati Fazzini, Dzeko ed è stato confermato Gudmundsson per rafforzare questa tendenza. Non sappiamo come finirà la storia di Kean (ogni giorno che passa, aumenta la speranza dei fiorentini che aspettano il 15 luglio, quando scadrà la clausola, come una liberazione), ma già oggi l’idea di una squadra che diverte ha una certa consistenza".