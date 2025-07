Sottil può restare come vice Dodo. L'idea di Pioli e club è provarlo da laterale destro

Per Riccardo Sottil si aprono le porte alla permanenza in maglia viola, il suo terzo capitolo con la Fiorentina dopo il prestito di sei mesi al Milan. È quel che riporta stamani il Corriere dello Sport, specificando che il figlio d'arte verrà testato in ritiro da Stefano Pioli come esterno nel 3-5-2 sulla destra in alternativa a Dodo, l'ultima idea condivisa dalla dirigenza per valorizzare un prodotto del settore giovanile viola e coprire una porzione di campo priva da gennaio di una vera alternativa al brasiliano. Corsa e inventiva al servizio della squadra soprattutto negli ultimi trenta-quaranta metri dove può far valere dribbling e tiro, ma anche in fase di contenimento sul terzino avversario che avanza. Un ruolo inedito che Pioli gli chiederà per garantirsi l’alter-ego dell'ex Shakthar.

Una chiave di lettura differente, stimolante e interessante, che potrebbe aprire una fase decisiva nel percorso calcistico viola del classe 1999, fin qui 138 partite e quindici gol, possibile salto definitivo di qualità sempre atteso, spesso sul punto di compiersi e poi sfumato sul più bello. Tanto che in inverno ha deciso di cogliere al volo la possibilità offerta dal Milan, ma le cose non sono andate come previsto e finita la stagione è finita la sua esperienza in rossonero. Immaginando Sottil subito sul mercato, la Fiorentina ha pensato e deciso una strada diversa di comune accordo con Pioli: visto che Dodo è un piccolo, grande caso aperto per via della questione rinnovo e visto che il 3-5-2 sarà sistema di gioco comunque presente nella Fiorentina di Pioli, perché, si sono detti tecnico e dirigenti, non investire su Sottil? E così sarà. Un mese abbondante di investimento per capire se l'esperimento potrà davvero andare a buon fine.