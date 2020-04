BONAVENTURA, Torino pronto a sorpassare i viola

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino è partito all'attacco per Giacomo Bonaventura, 30 anni, il cui contratto non sarà rinnovato dal Milan. Non è facile arrivare al centrocampista, ma i granata ci stanno provando mettendo sul piatto situazioni extra-economiche che possono garantire al giocatore molte possibilità di tornare a prendersi la Nazionale. Dunque l'offerta granata può superare quelle di Lazio e Fiorentina, che sono entrate in lizza per assicurarsi le prestazioni del ragazzo marchigiano.