BONAVENTURA, Oggi il rientro. Futuro tutto da scrivere

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Riecco Giacomo Bonaventura. Assente contro il Viktoria Plzen per una botta rimediata contro la Juventus, il centrocampista classe '89 dovrebbe tornare titolare oggi contro il Genoa. Italiano ha pronto un posto per lui, accanto a Duncan, nel centrocampo anti-Grifone. L'importanza di Bonaventura trascende la sua età. Il numero cinque sarà figura centrale anche in questo finale di stagione: di nuovo al centro del progetto, dopo mesi difficili, destabilizzanti, come ha detto Antonio Bongiorni al Corriere dello Sport.

Sulle colonne del Corriere spazio anche a qualche considerazione di Bongiorni, talent scout che per primo ha scoperto Jack: "I contatti con la Juventus lo avevano un po’ destabilizzato, anche perché da piccolo era tifoso bianconero e ha percepito la chiamata da Torino come un’opportunità di fine carriera. La Fiorentina lo ha trattenuto e ha fatto bene". E sul futuro di un calciatore che va per i 35 anni e in scadenza di contratto a giugno? "La Fiorentina ha estremamente bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche, ma dipenderà anche da chi sarà il prossimo allenatore. Prima di gennaio erano iniziati i contatti per il rinnovo, vediamo".