Fiorentina, delusione, rabbia e rebus futuro. E stasera ecco Italiano

Che sia il periodo più buio e anche più doloroso, non ci sono dubbi. Per la Fiorentina e i suoi tifosi sono anche i giorni che provocano più rabbia perché proprio nel momento in cui c'era da fare l'allungo decisivo, la squadra è mancata. Delusione, ma anche scoramento. E se è vero che l'Europa è ancora teoricamente possibile, gridano vendetta le occasioni mancate in un campionato in cui in tante adesso vanno a rilento. In una settimana è cambiato tutto, dal difficile sogno Champions praticamente svanito, alla possibilità di raggiungere la terza finale di Conference. Una settimana caratterizzata da tre risultati negativi che fanno inevitabilmente riflettere sul lavoro di Palladino ma anche su tanti altri aspetti, con alcuni addetti ai lavori che ora si chiedono: 'Ma questa Fiorentina è davvero così forte o tanto più forte delle precedenti?' Il mercato invernale pareva, sulla carta aver alzato il livello qualitativo, ma poi il campo ha detto che Fagioli non ha mai convinto, che Folorunsho era partito bene per poi calare sensibilmente e che Zaniolo è stata una scommessa persa.

Europa, come fare?

I numeri dicono che la Fiorentina vincendo le ultime due partite, contando ovviamente sul pessimo andamento delle altre che stanno davanti, è ancora in grado di agguantare un posto in Europa. Ma questa Fiorentina, con quello spirito che a Venezia ha lasciato ampiamente a desiderare, potrà vincere contro Bologna e Udinese? Senza Europa poi ci sarebbe da capire quali sarebbero le strategie viola, dovendo fare i conti con tanti dei migliori che potrebbero fare le valigie. E che giocatori potrebbero essere attirati da una Fiorentina senza coppe? Il paragone con il Napoli che ha costruito una squadra da scudetto senza coppe regge fino ad un certo punto. I partenopei hanno alle spalle anni di continuità europea e due stagioni fa hanno conquistato lo scudetto.

Italiano e la Coppa Italia

Stasera ecco la Coppa Italia, con il Bologna di Italiano che prova a portarsela a casa contro il Milan. Già Italiano, il tanto criticato Italiano. A distanza di quasi un anno dal suo addio, anche alcuni dei suoi detrattori adesso sostengono che la sua Fiorentina aveva un'identità rispetto a quella attuale. Il destino vuole che domenica sera a Firenze arriverà proprio il Bologna per lo scontro diretto in campionato. In tanti aspettano l'ex tecnico viola per contestarlo rinfacciandogli anche l'esultanza dell'andata. L'esito dell'incontro del Franchi dipenderà anche da come finirà stasera all'Olimpico. C'è ancora, dicevamo una flebile speranza per l'Europa. Certo, un'eventuale ulteriore stagione di Conference sarebbe tutt'altro che esaltante per i tifosi, ma prima di tutto c'è da chiedersi se la Fiorentina, questa Fiorentina di oggi, saprà regalarsi un ultimo scatto.