BONAVENTURA, La sua gestione deve essere oculata

La Nazione fa il punto anche su Bonaventura a due giorni dalla partita con la Lazio. La gestione di Jack deve essere oculata e chiaramente all’Olimpico non si può fare a meno di lui. Come non si potrà rinunciare a Nico Gonzalez, un altro rimasto in panchina, sorridente e rilassato. Agli tutti gli altri sarà chiesto di stringere i denti, anche se fra quelli che potrebbero completare la formazione anti Lazio solo Terracciano e Quarta hanno giocato novanta minuti in Europa contro il Cukaricki.