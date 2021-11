BONAVENTURA, Il grande ex vuole fare uno scherzo

Sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport viene dedicato questa mattina un focus sulle due "teste pensanti" che saranno in campo questa sera in occasione della sfida tra Fiorentina e Milan, ovvero da un lato Jack Bonaventura e dall'altro Sandro Tonali. La nuova Fiorentina sta assimilando i concetti di Italiano, che pratica un calcio ad alta intensità per cercare di togliere respiro e tempo di giocata agli avversari. Nella stagione scorsa, lo Spezia si regalò una notte di gala: il 2-0 del 13 febbraio è stato probabilmente il punto più alto raggiunto dalla squadra di Italiano e il primo gol lo realizzò Giulio Maggiore. Alla Fiorentina, Italiano ha trovato una figura molto simile al giovane spezzino in Bonaventura. Meno elettrico, ma l’ex milanista ha movimenti assimilabili: tecnica nel dribbling, distribuzione, scarti da “cavallo” degli scacchi per inserirsi tra le pieghe dello schieramento avversario. All’Atalanta si era fatto un nome da atipica ala sinistra nel 4-4-2, con ampie libertà di accentrarsi, con il tempo, passando anche dal Milan, si è trasformato in mezzala: può giocare sul centrodestra o sul centrosinistra, ma quel che conta è che potrebbe essere uno dei primi ad andare in pressione sulla costruzione rossonera in avvio di azione.