BONAVENTURA, Gioco fino a 40 anni. Vlahovic...

Intervista a Giacomo Jack Bonaventura sulle pagine di Repubblica. Il nativo di San Severino Marche ha raccontato tutte le emozioni della qualificazione in Europa a partire dall'esultanza dopo il gol contro la Roma: "Sono arrivato a Firenze che gli stadi erano chiusi causa pandemia. È vero, sono riservato: non mi piace parlare tanto o fare gesti particolari come baciare la maglia. Però mi piace impegnarmi e dare tutto. Dopo la rete alla Roma, coi tifosi così vicini a noi, mi è venuto naturale buttarmi in mezzo a loro per fare un po’ di casino".

Poi racconta l'addio di Vlahovic: "Quando un ragazzo di 20 anni segna tutti quei gol, ci possiamo attendere che vada via. Ma non ci aspettavamo che lui decidesse di partire a gennaio, nel mezzo della stagione. Siamo rimasti un po’ sorpresi da questo ma la Fiorentina ha fatto bene: abbiamo continuato a creare tanto e sono arrivati due attaccanti forti come Cabral e Piatek", e infine chiude con il futuro: "Giocherò un altro anno con la Fiorentina e sto già parlando con la società per il futuro. Voglio giocare fino a 40 anni come Ribery e Ibra".