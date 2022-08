BONAVENTURA, Domani potrebbe stare in panchina

Archiviata la vittoria di giovedì, e in attesa di giocarsi la qualificazione ai gironi di Conference in Olanda giovedì prossimo, per la Fiorentina è già vigilia di derby. Una gara (domani alle 18.30) nella quale Italiano farà ancora una volta ricorso al turnover. La certezza, e non è una buona notizia, è che anche al Castellani i viola dovranno fare a meno di Igor che, invece, spera di recuperare per la gara di ritorno col Twente. Discorso opposto per Bonaventura. Jack infatti è a disposizione e con l’Empoli sarà almeno in panchina. Quella di domani potrebbe essere l’occasione per vedere per la prima volta tra i titolari due dei nuovi acquisti (Mandragora e Dodò) che, per il momento, son sempre partiti dalla panchina, così come si candidano per una maglia sia Ikonè che Saponara anche se non è da escludere un bis per Kouame. In porta e al centro dell’attacco infine probabilmente proseguirà l’alternanza che in questo caso prevederebbe Gollini e Jovic dall’inizio al posto di Terracciano e Cabral.