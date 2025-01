BOLOGNA, Orsolini ko, ritornano di moda le voci su Ikoné

FirenzeViola.it

L’infortunio di Orsolini al bicipite femorale che terrà fuori 3-4 settimane il laterale del Bologna rimescola un po' le carte delle mosse di mercato dei rossoblu, ritornando a valutare l'innesto di un esterno di fascia per Italiano. E siccome Cambiaghi non è ancora pronto, secondo La Gazzetta dello Sport stanno tornando di moda le voci inerenti al prestito di Jonathan Ikoné (cercato in MLS, in Turchia e Francia, per ora senza successo) e del danese Gustav Isaksen. Per quanto riguarda il francese, spiega la rosea, la Fiorentina vuole monetizzare e per questo il prestito non è semplice da imbastire.