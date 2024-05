BOLOGNA, Non solo Italiano: ipotesi Bonaventura

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Vincenzo Italiano è un candidato forte per sostituire Thiago Motta sulla panchina del Bologna. Ormai promesso sposo della Juventus, Motta dovrebbe liberare un posto ambito anche per i risultati conseguiti dai suoi in questa ultima stagione. Bologna sarà piazza da Champions e per questo vuole un allenatore di livello.

Il Corriere dello Sport conferma come Italiano sia in cima alla lista di Saputo: il club rossoblù aspetterà il giorno dopo la finale di Atene tra Fiorentina e Olympiacos per la Conference League per parlare con lo stesso Italiano, e magari ipotizzare anche un altro trasferimento sulla tratta Firenze-Bologna. Il Corriere riporta infatti alcune voci che riguardano Giacomo Bonaventura: 35 anni ad agosto, contratto in scadenza a fine giugno, il centrocampista viola potrebbe diventare un obiettivo del Bologna, a maggior ragione se a Casteldebole arriverà un tecnico che lo ha apprezzato e valorizzato come Italiano.