BOGA, La Fiorentina c'è ma occhio alla Premier League

Secondo quanto scritto questa mattina da La Nazione sembrava che Boga fosse ormai destinato all’Inghilterra. Ma l’interesse del Leicester è rimasto tale e non si è concretizzato. Ecco perché l’Italia è tornata d’attualità, come la Fiorentina, considerato il suo procuratore, Fali Ramadani, da sempre vicino alla società viola. Perché, al di là dell’agente, Firenze? Chi conosce bene Boga, soprattutto a Sassuolo, sostengono che Jeremie abbia bisogno di sentirsi coinvolto, importante in un contesto che lo tenga in considerazione. Ecco perché la Fiorentina è nella lista di gradimento del giocatore che vorrebbe sì la Premier, ma Firenze ha sempre in suo appeal.