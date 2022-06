BIRAGHI, Scatta la sua ora anche con la Nazionale?

La Nazionale italiana, anche a detta del CT Roberto Mancini, si trova alla fine di un ciclo: per questo nei prossimi impegni che attendono gli azzurri in questa prima metà di giugno ci sarà la possibilità di vedere alcuni volti nuovi. Secondo quanto riportato da Il Tirreno, potrebbe avere una chance anche Cristiano Biraghi: il terzino della Fiorentina pur non essendo un debuttante ha avuto poco spazio con Mancini in questi anni ed è rimasto fuori anche dall'elenco dei convocati per la Finalissima persa con l'Argentina. Ma gli impegni ravvicinati di Nations League (quattro in due settimane) e la mancanza di grossa concorrenza sulla sinistra possono spalancare le porte del campo al capitano viola già da domani sera, nel match di Bologna contro la Germania.

Escluso come detto dalla trasferta di Wembley, Biraghi si è aggregato nuovamente a Coverciano e, a detta de Il Tirreno, potrebbe sfruttare anche la prestazione non eccelsa di Emerson Palmieri contro l'albiceleste per guadagnarsi un posto da esterno di sinistra nella difesa a quattro. Il numero tre della Fiorentina ha già sostituito l'italo-brasiliano da titolare: si trattava del match contro la Turchia di marzo, a pochi giorni dalla storica batosta contro la Macedonia, e Biraghi aveva preso il posto di Emerson, risultando in quel caso tra i migliori degli azzurri e fornendo due assist.