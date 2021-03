BIRAGHI, Oggi news dopo il pestone: c'è ottimismo

Come spiega questa mattina Il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina tornerà in campo oggi dopo due giorni di riposo concessi da Prandelli alla sua squadra. Si valuteranno innanzitutto le condizioni di Cristiano Biraghi, costretto a dare forfait a Benevento per i postumi di un pestone al piede rimediato nel corso dell’allenamento di rifinitura. Non pare esserci particolare apprensione ma non si sottovaluterà nulla. Destinato a tornare in gruppo anche Amrabat, mentre l’unico che sarà certamente indisponibile con i rossoneri sarà Igor. Dubbi anche su Kokorin, che due settimane fa ha rimediato una piccola lesione nel corso del match contro la Roma.