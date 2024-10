BIRAGHI, La nuova vita da capitano senza fascia

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione de La Republica (Firenze) nelle sue pagine sportive analizza la situazione relativa al nuovo ruolo di capitano senza fascia per Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro ex Inter, ormai alla sua settima stagione in viola, da quando Palladino è passato alla difesa a 4 si è visto scavalcato nelle gerarchie da Robin Gosens, sempre più centrale nel gioco viola. Biraghi si è fatto interprete delle idee del nuovo allenatore della Fiorentina fin dai primi allenamenti e dalle prime amichevoli quando ha iniziato a giocare da terzo di sinistra nella difesa a tre provata ad inizio stagione da Palladino. Nelle prime cinque giornate il capitano è sempre stato titolare in campionato, poi dall'intervallo del match contro la Lazio e il passaggio al sistema a 4 la corsia mancina è passata tutta nelle mani di Gosens. Biraghi però non si è scomposto, ha continuato a lavorare e a farsi trovare pronto quando chiamato in causa, la squadra viene prima di tutto.

Anche con questo modulo, che al momento sembra confermato visti i risultati, il classe 1992 potrebbe trovare il suo spazio come alternativa a Gosens oppure potrebbe giocare, per alcuni spezzoni di gara come contro il Milan, insieme al tedesco che verrebbe avanzato sulla linea dei trequartisti. Comunque sia Biraghi in questi anni ha sempre tenuto un atteggiamento da leader, facendo da punto di riferimento per i più giovani, i nuovi arrivati e i nuovi allenatori.