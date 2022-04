BIRAGHI, Italiano la svolta. Rinnoverei in bianco

"Ognuno è responsabile delle proprie scelte, Dusan ha fatto la sua e questo è il calcio. La sua cessione ha fatto clamore soprattutto per la rivalità fra le due piazze. In ogni caso, finché lui è stato con noi ha sempre dato il massimo". Spegne così ogni possibile polemica sul passaggio di Dusan Vlahovic alla Juventus Cristiano Biraghi, capitano della Fiorentina. In un'intervista a Tuttosport, il terzino sinistro viola ha poi esaltato la società, spiegando come, prendere Vincenzo Italiano, si sia rivelata una mossa azzeccatissima, che ha dato la svolta: "Per temperamento, per carattere e per come sa caricare il gruppo è simile a Conte, così noi siamo sempre stimolati a dare il massimo".

L'ex Inter, in passato bersaglio dei tifosi, giura amore eterno alla Fiorentina: "Sono pronto a chiudere qui la mia carriera. Potrei rinnovare in bianco e dire ai dirigenti di mettere loro le cifre". Biraghi poi non dimentica l'ex compagno Davide Astori e dedica un pensiero pure a lui: "Andare in finale sarebbe anche il coronamento di un sogno che aveva. Credeva che la squadra sarebbe rinata e ripartita".