BIANCO-AMATUCCI, I consigli di Raf per i baby registi

© foto di Federico De Luca 2023

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio trova spazio oggi un approfondimento legato ad alcuni accorgimenti che Raffaele Palladino sta avendo nei confronti di alcuni giocatori presenti in ritiro in questi giorni. Nello specifico, scrive il quotidiano, le raccomandazioni del tecnico sono soprattutto per lui e per due dei ragazzi rientrati dalle esperienze in B, Alessandro Bianco (Reggiana) e Lorenzo Amatucci (Ternana). Due centrocampisti, due dei pochi in un reparto spolpato tra scadenze e chiusura dei prestiti.

L'attenzione che Palladino sta ponendo su di loro sa di speranza per entrambi: a causa dell'assenza di concorrenza in quel ruolo, Bianco e Amatucci in queste ore cercano di apprendere come spugne i diktat del nuovo allenatore. E sono giorni decisivi, sedute di imprinting soprattutto per Palladino. In attesa del primo test amichevole (domenica contro la Primavera) e di eventuali rinforzi, i due prodotti delle giovanili viola stanno cercando di guadagnare fiducia e spazio nelle gerarchie che si vanno creando.