BERTOLINO, Kean fa paura. Gud? Un Corso veloce

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In vista del big match di domenica sera, La Nazione ha intervistato due tifosi vip come Gianfranco Monti, tifoso della Fiorentina, ed Enrico Bertolino, noto tifoso dell'Inter. Bertolino, stupito che l'Inter dopo la vittoria dello Scudetto sia ancora lassù, sulla Fiorentina dice: "Sono contento anche perché è merito di squadre come Fiorentina e Lazio se il campionato è ancora vivo. L'Inter? Gli infortuni non hanno aiutato. Senza i top, la squadra di Inzaghi può andare in difficoltà e i viola non perdonano.

Kean mi fa paura ma anche Comuzzo in difesa mi sta piacendo tanto. Gudmundsson? La versione veloce di Mario Corso. Non avevamo (l'Inter, ndr) i soldi per comprarlo quest'estate".