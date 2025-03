Bernardeschi su Kean: "Alla Juve aveva troppa concorrenza. Fagioli ha fatto la scelta giusta"

Intervenuto ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Juventus, il doppio ex Federico Bernardeschi ha prima difeso l'operato di Raffaele Palladino sulla panchina viola, poi dato un giudizio sulla grande stagione di Moise Kean, suo ex compagno in bianconero: "Io ho sempre sostenuto che Moise fosse un giocatore forte, non si deve dimenticare che alla Juventus aveva una concorrenza atroce, non si poteva pretendere che giocasse tutte le partite, anche se essendo molto giovane ne avrebbe avuto bisogno. Mi aspettavo che rinascesse, non avevo dubbi che avrebbe fatto tra i 15 e i 20 gol alla Fiorentina, un club che gli sta dando fiducia e la possibilità di esprimersi al meglio".

Bernardeschi che, durante i suoi trascorsi a Torino, ha condiviso lo spogliatoio anche con Nicolò Fagioli, rilanciatosi alla Fiorentina: "Sono convinto che ha fatto la scelta giusta, la Fiorentina è un’ottima opportunità per Nicolò, un club che ti dà tanto anche a livello sentimentale. Può fare bene a uno come lui che ha vissuto un periodo personale complicato".