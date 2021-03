BENEVENTO, Allarme per sabato: squadra in bolla

Allarme rosso in casa Benevento: se per Inzaghi, in vista del delicato scontro con la Fiorentina di sabato, l’allerta era già alta vista l’assenza di tre pezzi da novanta come l’ex Dabo (squalificato) più gli infortunati Letizia e Depali, adesso per il tecnico - scrive oggi La Nazione - ci sarà da fare i conti anche con la positività al Covid-19 di uno dei componenti dello staff medico, infezione rilevata nella mattinata di ieri dopo l’ennesimo ciclo di tamponi nel gruppo squadra. L’uomo è stato prontamente isolato mentre tutti gli altri membri di staff e spogliatoio sono risultati negativi agli esami che erano stati svolti martedì ma è chiaro che, con il protocollo attuale, adesso il Benevento dovrà entrare in “bolla” almeno fino al match contro la Fiorentina di dopodomani. Schiattarella e compagni, dunque, dovranno sottoporsi al test molecolare tutti i giorni.