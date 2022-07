BENASSI, Suggestione Lecce: ora lo rivuole Corvino

Possibile pista Lecce per il centrocampista della Fiorentina Marco Benassi: come riporta questa mattina La Gazzetta del Mezzogiorno, una suggestione per i salentini dell'ex dg viola Panteleo Corvino sarebbe quella di vestire di giallorosso proprio la mezzala, sotto contratto con la Fiorentina fino al 2024 ma difficilmente dentro i piani del club per la prossima stagione. A portarlo a Firenze nel 2017 era stato peraltro proprio Corvino, oggi dg del Lecce.