BELTRAN, Rimarrà a Firenze: il club punta su di lui

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Chi sicuramente farà parte del futuro della Fiorentina è Lucas Beltran. I viola hanno investito una cifra importante sull’argentino la scorsa estate, e credono di poterne esaltare le caratteristiche dopo un anno di esperienza in Serie A. L’ultima stagione è servita al giocatore per conoscere le dinamiche del calcio italiano e lavorare sui suoi difetti.

Il nuovo tecnico, Raffaele Palladino, lo considera al centro del progetto così come i dirigenti. Nel frattempo il classe 2001 si prepara per l’appuntamento olimpico, ormai imminente. Attraverso i suoi canali social, e quelli ufficiali dell’Argentina, Beltran ha pubblicato una foto durante gli allenamenti in vista dell’evento in Francia.