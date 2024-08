BELTRAN, Rientrato a Firenze. Ieri in tribuna col Montpellier

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione de La Nazione si concentra su Lucas Beltran. Oltre a Nico Gonzalez infatti, atteso oggi al Viola Park per un confronto con la società sul suo futuro, anche lui è tornato alla casa base dopo gli impegni con la nazionale, per lui Under23, dell'Argentina. Se però il numero 10 sembra destinato a salutare la Toscana, Beltran invece potrebbe diventare uno dei giocatori chiave della Fiorentina targata Raffaele Palladino.

L'ex River Plate, rientrato in Italia sabato dalla spedizione olimpica Albiceleste, ieri ha svolto i test fisici e poi ha visto dalla tribuna la partita dei suoi compagni di squadra contro il Montpellier. Adesso per el Vikingo inizierà il percorso di avvicinamento alla prima di campionato contro il Parma. Un percorso in cui Palladino lo inserirà sempre più nei suoi schemi, da capire se come alternativa a Kean in attesa dell'arrivo di un'altra prima punta o da subito come trequartista, e in cui minuti nelle gambe li potrà mettere solo nel test match in programma sabato 10 agosto a Friburgo.