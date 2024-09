BELTRAN, Potrebbe tornare a fare il trequartista puro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto scrive stamani La Nazione, Lucas Beltran potrebbe tornare in gioco con il nuovo modulo. Il 4-2-3-1 sta prendendo sempre più corpo e ci saranno dei giocatori pronti a beneficiarne. Pongracic sicuramente, visto che a tre è apparso davvero in difficoltà, ma anche Sottil potrebbe giocarsi carte importanti di nuovo da esterno. E poi Beltran, che potrebbe agire nei tre dietro Kean e scuotersi finalmente dal torpore: la chance arriverà in Conference dove potrà tornare a fare il trequartista puro come lo scorso anno.