BELTRAN, La stagione viola partirà senza l'argentino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'inizio del ritiro, ma quasi sicuramente della stagione viola, sarà senza Lucas Beltran. Come riporta oggi il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino dal 24 luglio sarà impegnato con la Nazionale Under 23 per le Olimpiadi di Parigi, dove l'Argentina è una delle serie candidate alla medaglia d'oro.

La finale è in programma il 9 agosto al Parco dei Principi e sarebbe ottimistico pensare che Beltran torni a disposizione per la prima giornata di campionato prevista nel weekend del 17-18 agosto. Nonostante ne avesse facoltà, la Fiorentina non ha posto nessun freno alla convocazione di Beltran per le Olimpiadi, al contrario di molti altri club.