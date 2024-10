BELTRAN, Equivoco ruolo. Da trequartista a centravanti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si focalizza su Lucas Beltran. L'argentino, arrivato a Firenze nell'estate del 2023, ha avuto difficoltà di inserimento nel calcio italiano a causa della sua struttura fisica e della sua difficoltà ad essere collocato in un ruolo preciso. Non a caso i dirigenti gigliati lo acquistarono come centravanti, tra le punte centrali che avrebbero dovuto sostituire Dusan Vlahovic, ma l'ex River Plate in quel ruolo non si è mai trovato a suo agio.

La scorsa stagione italiano ne ha arretrato il raggio d'azione spostandolo sulla trequarti. Al Vichingo questa posizione piaceva maggiormente, in questo inizio di stagione però Palladino lo sta vedendo più da prima punta, come vice Kean, che come alternativa in una posizione più arretrata.