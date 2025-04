Beltran, ecco il bomber di scorta: poche reti ma mai banali

Se quasi sicuramente, tornando indietro a quando venne acquistato dalla Fiorentina, Beltran non sperava certo di avere un ruolo da comprimario, lo spazio che si ta ritagliando oggi nella formazione di Palladino è comunque importante. L'argentino ha segnato sei gol e fornito altrettanti assist in stagione ed ha sempre quell'atteggiamento, tipico del mediano, che lo porta a rincorrere tutti i palloni. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano La Nazione averlo in squadra per il tecnico campano è fondamentale perché è un giocatore affidabile in caso di assenza dei due titolari Kean e Gudmundsson.

Oltre all'affidabilità e alla grinta, mai mancata, a Cagliari l'ex River Plate ha fatto anche qualcosa in più. Ha fatto una prestazione da vero 9 nel momento di massima difficoltà, ovvero senza Moise Kean, e ha messo in rete un pallone che ha regalato alla Fiorentina tre punti fondamentali in chiave europea. E chissà che una seconda occasione, vista l'incertezza che resta intorno al ritorno di Kean, non possa capitare domenica contro l'Empoli.