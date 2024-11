BELTRAN, Da Lecce in poi: a quel vice-Gud si affida Palladino

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Oggi, nel cercare la sesta vittoria consecutiva in campionato, Palladino si affida nuovamente a Lucas Beltran. Ne parla il Corriere dello Sport-Stadio distribuito in edicola, scrivendo che il rientro di Moise Kean in attacco è la notizia più lieta, ma anche la presenza dell'argentino è significativa, poiché lo stesso ex River Plate è stato un ottimo vice-Gudmundsson da quando l’islandese si è fatto male nei minuti iniziali proprio a Lecce, con due gol e due assist in quattro partite cominciando da quella di Via del Mare.

A Torino ha fatto lavoro sporco e a Nicosia non ha portato gol o assist, ma non è che possa assicurarli tutte le volte - si legge -. Di sicuro all’argentino viene richiesto un apporto di qualità e di concretezza negli ultimi venti metri, cosa che gli è indubbiamente riuscita dalla trasferta di Lecce in poi, suo evidente cambio di passo dopo un avvio di campionato con molti problemi (appena 88 minuti giocati nelle sette gare fino ai giallorossi salentini): e a quel Beltran lì fanno riferimento la Fiorentina e Palladino oggi per battere il Verona e issarsi sempre più su in classifica.