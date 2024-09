BELTRAN, Che succede? Fuori dai radar di Palladino

FirenzeViola.it

L'edizione odierna de La Nazione parla dell'esclusione di Lucas Beltran dalla partita contro l'Atalanta. La sorpresa è stata soprattutto al 62', quando la lavagna luminosa ha indicato il numero 11 e non il 9 quando Palladino ha sostituito Colpani. L’argentino fino a questo momento è parso davvero fuori dai radar del tecnico che, però, a precisa domanda nel dopo gara ha risposto senza tentennamenti riguardo alla futura utilità del Vikingo. Resta però la sensazione che il ruolo che Palladino ha ritagliato per Beltran sia quello di alternativa a Kean e per questo di spazio ne ha molto poco.