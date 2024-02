BELOTTI, Il nuovo punto di riferimento del gioco viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, è chiamata all'impresa contro il Bologna. Per la sfida del Dall'Ara però i viola possono contare su Andrea Belotti. Il gallo ha avuto un impatto determinante sulla squadra di Italiano, a dimostrazione di quanto fosse importante per il gioco del tecnico siciliano la presenza di un finalizzatore vero. Oltre al peso del gol, sicuramente importante, a generare entusiasmo è stato anche il modo con cui è arrivato, un tiro un centro. Oltre alla bravura in area di rigore, Belotti ha tutto anche a livello caratteriale per essere un trascinatore.

Con lui probabilmente Italiano ha trovato il suo uomo là davanti, facendo terminare così l'alternanza di punte iniziata l'anno scorso con Jovic e Cabral e continuata quest'anno con Nzola e Beltran. Questi ultimi comunque non saranno accantonati dall'allenatore. Beltran ad esempio sta trovando spesso spazio da trequartista alle spalle del gallo in una posizione, come sottolineato dallo stesso Italiano, a lui più congeniale. Insomma da ora in poi la manovra offensiva dei viola, e lo si è visto con Ikonè che finalmente è tornato decisivo e con Nico che può svariare su tutto il fronte d'attacco, ruoterà intorno alle caratteristiche del bomber bergamasco.