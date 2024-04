BELOTTI, Fermo a 1 gol: se vuole rimanere deve sbloccarsi

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport analizza il rendimento di Andrea Belotti. L'ultima volta che ha smosso la rete è stata l'11 febbraio scorso quando, alla prima in casa, Andrea Belotti aveva illuso un po' tutti. Il Gallo ha poi gettato la maschera e in queste settimane in viola si è visto tutto (pregi e difetti) del centravanti che è diventato a 30 anni: tante sgomitate, applausi rubati al pubblico per le molte corse generose in ripiegamento, davanti però il nulla, o quasi.

Sarà lui in ogni caso il centravanti titolare del torrido finale di stagione che attende la Fiorentina, poi si vedrà. Se fino a qualche settimana fa le probabilità che rimanesse a Firenze erano alte, adesso Pradè e i suoi stanno valutando la futuribilità di un attaccante ormai in fase calante.