BELOTTI, Dea, Napoli e Roma in lizza per il Gallo

Sono giorni decisivi per il futuro di Andrea Belotti. Il capitano del Torino deve decidere la sua prossima destinazione, ma ancora è incerto. A maggio incontrerà il club per ribadirgli che giocare la Champions League è la sua priorità: Atalanta, Napoli e Roma sono già in fila per il Gallo, mentre il Milan sembra voler puntare su Origi. Per quanto riguarda il mercato estero invece ci sono state solamente delle timide manifestazioni di interesse e qualche sondaggio. A riportarlo è La Stampa.