BELOTTI, Conteso da Atalanta e Fiorentina: il punto

Tuttosport scrive che il futuro di Andrea Belotti al Torino resta in bilico, con l'offerta di Cairo che potrebbe aumentare. Due delle maggiori interessate al Gallo, in Serie A, sono Atalanta e Fiorentina, specie se l'Inter vendendo Lukaku si gettasse su uno tra Zapata e Vlahovic. Belotti nel caso dei due club sopracitati avrebbe la possibilità di scegliere la Dea, che gli offrirebbe la Champions ma non un alto ingaggio, o la Viola, in grado coi soldi dei nerazzurri di proporgli un lauto stipendio però non le coppe.