BELLANOVA, Il granata fa gola in Premier: coi viola...

Durante la prossima estate si preannuncia un'altra asta per un altro granata. "Bellanova fa gola in Premier" titola questa mattina Tuttosport sulla prima pagina di oggi a proposito di uno dei giocatori granata che sta facendo meglio in questo periodo e che certamente rappresenterà un avversario dal quale la Fiorentina dovrà guardarsi. "L'esterno del Toro ha impressionato non solo Spalletti. Questione portiere: Vanja piace in Turchia, Serbia e Arabia; Cairo lo valuta 10 milioni, mentre l'Atalanta ne chiede 7-8 per Musso. Schuurs cambia agente, col mercato sullo sfondo" si legge sull'edizione odierna del quotidiano torinese.