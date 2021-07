BARRECA, L'Empoli lo sonda per sostituire Parisi

C’è un nome nuovo per l’Empoli per la fascia sinistra (Parisi deve recuperare dall’infortunio al perone sinistro, fratturato all’ultima gara dell’ultima Serie B). Il possibile obiettivo e rinforzo si chiama Antonio Barreca, proprietà del Monaco, nell’ultima stagione alla Fiorentina. Barreca ha giocato pochissimo: tre gare in campionato, una in Coppa Italia. Meglio l’anno prima al Genoa: 19 partite (18 in Serie A, una in Coppa Italia). Finito il prestito in viola rientra al Monaco, con cui ha un contratto fino al 2023 ed a cui era stato ceduto nel 2018 dal Torino. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.