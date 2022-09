BANCHI, L'allenatore di basket racconta l'RFS

La Fiorentina giovedì affronterà l'RFS, squadra lettone che è stata sorteggiata nella quarta fascia del girone A. Sulle pagine del Corriere Fiorentino si legge l'intervista fatta a Luca Banchi, coach di pallacanestro che ora allena in Lettonia, che fa l'identikit dei prossimi avversari viola:

"Per loro- spiega Banchi- che sono una squadra di dilettanti, qualificarsi è stato pazzesco e adesso giocarsi le proprie possibilità contro una squadra del blasone della Fiorentina è motivo d'orgoglio. Di fatto per l'RFS e per molti giocatori questo è il picco della carriera. E occhio alle temperature basse in vista del ritorno il 3 novembre a Riga".

Poi aggiunge: "Lo sport più praticato? In Lettonia è l'hockey su ghiaccio".