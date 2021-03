BALLARDINI, Prandelli? Noi siamo dei privilegiati

Il tecnico del Genoa, Davide Ballardini, si è concesso a Il Secolo XIX, commentando la vicenda riguardante le dimissioni di Cesare Prandelli e non solo: "Non essendone al corrente direi solo sciocchezze, posso solo affermare che tante persone nel mondo lavorano duramente perdendo magari anche la vita: noi allenatori invece siamo dei privilegiati a fare questo mestiere. Futuro? Non mi aspetto nulla, guardo solo al presente. Il presente è la partita con la Fiorentina, per prepararla serviranno tante energie e la massima concentrazione. Non c'è spazio per pensare ad altro".