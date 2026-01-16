Bailey idea last-minute per la Fiorentina. Fortini al posto di Tsmikas alla Roma?
Punto sul mercato della Roma a cura dell'edizione capitolina di Repubblica, che riguarda anche la Fiorentina. Baldanzi è sempre più vicino al Genoa: il trequartista potrebbe essere a disposizione di De Rossi già domenica contro il Parma. Operazione in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni, niente Fiorentina dunque per il calciatore molto vicino ai viola negli scorsi giorni. Sempre in uscita per i giallorossi anche Bailey, che resta secondo il quotidiano un’idea last minute per la Fiorentina, alla ricerca di un’ala destra.
Via libera della Roma per Tsimikas all’Olympiacos, ma prima vuole avere in mano un’alternativa per la fascia sinistra. Due i nomi sul tavolo: Joaquin Seys, classe 2005 del Club Brugge. E Nicolò Fortini della Fiorentina, valutato 15 milioni.
