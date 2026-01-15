Calciomercato La Roma non molla Fortini. Valutazione, proposte e contropartite: il punto

La Fiorentina ha mollato la pista che porta a Tommaso Baldanzi, ma la Roma non ha mollato quella che la porta sulle tracce di Niccolò Fortini. Secondo quanto ricostruito dalla nostra redazione, il giovane esterno cresciuto nel vivaio viola, resta tra i principali obiettivi dei giallorossi, che nonostante l'interruzione della trattativa che coinvolgeva il fantasista ex Empoli, potrebbe presto tornare alla carica per Fortini.

Caro ma non incedibile

La Roma aveva già proposto nei giorni scorsi circa 10 milioni di euro, cifra che per la Fiorentina è assolutamente troppo bassa per pensare di privarsi del classe 2006. Giusto ricordare che, anche la scorsa estate, il club di Commisso aveva detto no a una proposta da 16 milioni proprio per lo stesso Fortini, che attualmente viene valutato non meno di 20 milioni di euro. Solo davanti a una cifra del genere, Paratici e Goretti potrebbero sedersi al tavolo per trattare la sua cessione.

Due idee come contropartite

La Roma potrebbe anche provare ad abbassare le pretese economiche dei viola proponendo alcuni giocatori in uscita, come Stephan El Shaarawy, in scadenza con la società capitolina nel prossimo giugno. Ma anche come Leon Bailey, esterno offensivo arrivato in prestito la scorsa estate dall'Aston Villa che però non è entrato nelle grazie di Gasperini e che quindi potrebbe lasciare Trigoria. Chiaramente dovrebbe essere interrotto il prestito e poi trattato un nuovo prestito con gli inglesi, ma visti gli uffici di Paratici e l'incentivo all'esodo di parte romanista, potrebbe essere d'aiuto per avviare la trattativa per Fortini. Idee e niente più, almeno per quanto riguarda le potenziali contropartite, ma l'unica certezza è che la Roma ha tutta l'intenzione di non mollare e di tornare prima o dopo alla carica per il giovane esterno viola.