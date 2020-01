B. RIPOLI, Il 30 vaglio dell'iter per il C. Sportivo, poi...

Il Comune di Bagno a Ripoli è pronto ad ospitare la nuova casa della Fiorentina. Sono già arrivate diverse richieste, tra chi auspica un'unione tra sport e cultura, chi chiede più verde, chi un parcheggio, chi una palestra da far utilizzare anche alla scuola Agnoletti... Ma la vera discussione è prevista per il 30 gennaio, quando dopo il vaglio dell'iter urbanistico ci sarà un mese a disposizione per le osservazioni. Il sindaco bagnese Francesco Casini ha così commentato: "I modi e i tempi sono giusti, vogliamo iniziare a costruire già da settembre. Punteremo su convenzioni per le scuole. Ospitare i viola sarà per noi un vanto". A riportarlo è il Corriere Fiorentino.