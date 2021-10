B.A RIPOLI, La Regione taglia fondi per la tramvia

"Un passo indietro sui finanziamenti per la tramvia, quella in direzione Bagno a Ripoli - si legge sulle pagine della Nazione - L’ultima giunta regionale ha tolto 70 milioni di euro (degli 80 già stanziati dalla Regione) dall’opera che dovrebbe prendere il via a metà del 2022". Il motivo è che quei soldi servono subito al settore sanitario mentre per la tramvia verranno messi in bilancio più in là. "Quella stessa cifra di 70 milioni - assicura però il presidente della Regione Giani- sarà reinserita nel bilancio fra un mese. In quella sede potremo stabilire un indebitamento per reperire le risorse necessarie alla costruzione della tramvia". Anche perché il costo totale della linea per Bagno a Ripoli prevede 306 milioni di cui 200 finanziati dal Mit, 80 della Regione attraverso fondi europei ad oggi ridotti dunque a 10 e altri 10 dai comuni.

La linea è, come noto, legata anche al Viola Park della Fiorentina perché sarà il percorso per arrivarci e parcheggiare e invocata anche da Rocco Commisso più volte, in particolare per quello che riguarda il parcheggio che sarà utilizzato anche dagli utenti del centro sportivo, la cui inaugurazione è prevista per il prossimo Natale.

Tornando a quanto scritto dal quotidiano, proseguono gli sforzi per riuscire a finanziare l’intero sistema tramviario metropolitano che prevede però più linee (per servire le zone di San Donnino e Sesto, le Piagge, Bagno a Ripoli e Rovezzano mentre ci sono i lavori per il centro sull'asse Fortezza-San Marco-Piazza della Libertà) e i soldi del Pnrr vanno impiegati entro il 2026. Per quanto riguarda quella di Bagno a Ripoli in particolare l’avvio dei cantieri è previsto per il settembre del 2022 per mettere in esercizio la linea nel 2026. Ed entro il 2023 dovranno prendere il via anche i lavori per la linea che raggiungerà Rovezzano passando per Campo di Marte, dove la dead line 2026 si intreccia anche con quella del restyling (sempre finanziato con i fondi del Pnrr) del Franchi e dell'intero quartiere.