ATTACCO, Stallo per Caicedo. Ipotesi Pavoletti

Come riportato dall'edizione odierna de La Nazione nel caso di Caicedo, uno degli obiettivi della prima e della seconda ora, nonostante le smentite della Lazio, il problema sarebbe costruire un equilibrio capace di sostenere la coppia con Vlahovic. Per Duncan nel frattempo continuano ad arrivare richieste, con il Cagliari in prima fila: possibile uno scambio che coinvolga Pavoletti? Per il centrocampista ghanese si sono mosse altre squadre, a cominciare dal Verona. In coda anche Parma e Genoa.