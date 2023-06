ATTACCO, Riprende quota il nome di Retegui

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere dello Sport Boulaye Dia è il profilo preferito e scelto da Vincenzo Italiano per rinforzare l’attacco viola, ma la trattativa con la Salernitana è tutt’altro che facile e le ragioni economiche sono alla base di queste difficoltà. La Salernitana riscatterà Dia dal Villarreal per dodici milioni e a quel punto, per le successive tre settimane, vale la clausola rescissoria da venticinque milioni che dovrà essere soddisfatta per avere via libera al 26enne nato in Francia. Troppo alta per la Fiorentina che ha rilanciato inserendo Cabral come parziale contropartita tecnica per dimezzare la cifra, senza ricevere per ora l’apertura da parte della Salernitana. Se Dia rimane comunque il favorito, il club viola ha pronti non da oggi alcuni nomi in alternativa per riuscire a soddisfare in tempi relativamente brevi l’esigenza di Italiano per l’attacco. Il primo dei quali, forse, continua ad essere M’Bala Nzola per il passato in comune allo Spezia con l'allenatore siciliano che ne agevolerebbe tra le altre cose l’inserimento nella squadra viola e per una clausola (dieci milioni) che non rappresenta un ostacolo insormontabile, ma il guardarsi intorno della Fiorentina sta avvicinando Mateo Retegui all’obiettivo: le parole di Ezequiel Melarana in qualche modo confermano che l’azzurro di Mancini è al centro dell’interesse di più società. Quella viola ovviamente compresa, e forte, perché da un punto di vista tecnico-tattico Retegui piace e non poco a tutte le varie anime della Fiorentina. Burdisso è l’uomo incaricato di seguire da vicino aspettative e movimenti dei dirigenti argentini, così da suggerire ai suoi nel caso l’inserimento giusto al momento giusto: Boulaye Dia è sopra a tutto e tutti, ma l’attaccante rimane una delle priorità del mercato e la Fiorentina vuole scegliere bene, e se possibile, presto.