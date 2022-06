ATTACCO, Quattro certezze. Belotti è usato sicuro

Arthur Cabral, Nicolas Gonzalez, Jonathan Ikoné e Riccardo Saponara: queste le quattro certezze da cui ripartire secondo il Corriere Fiorentino, che nell'edizione odierna prova a completare l'attacco del futuro della Fiorentina: Callejon andrà via dopo la scadenza del contratto (30 giugno prossimo), mentre su Sottil sono in corso riflessioni. Da vedere anche come si evolverà la questione Piatek, col borsino che oggi vede le quotazioni di una conferma in rialzo. In entrata invece, Andrea Belotti rappresenta il sogno e allo stesso tempo l'usato sicuro. L'altra suggestione porta a Luiz Vazquez, attaccante classe 2001 del Boca Junior.Sembra invece tramontata la pista Agustin Alvarez, ormai vicino al Sassuolo