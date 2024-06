ATTACCO, Occhi su Pavlidis, En-Nesyri e Demirovic

FirenzeViola.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola parla anche delle alternative a Mateo Retegui per l'attacco della Fiorentina. Sebbene l'italo-argentino sia in cima alla lista e la società viola abbia anche provato ad alzare l'offerta al Genoa, vista la richiesta troppo alta del Grifone si sta guardando attorno. Da Vangelis Pavlidis a Moise Kean, passando per En-Nesyri e Demirovic la scelta non manca.

Pavlidis è in cima alla lista ma ci sono diversi club interessati al greco dell'AZ Alkmaar. Poi ci sono Youssef En-Nesyri e Ermedin Demirovic, due che per struttura fisica e caratteristiche atletiche rappresentano - o ci vanno vicino - il prototipo del centravanti preferito da Palladino. Entrambe operazioni possibili attorno ai 15 milioni. Infine c'è Kean ma è un'ipotesi un po' più sfumata.