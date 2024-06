ATTACCO, Kean balza in cima alle preferenze: il motivo

FirenzeViola.it

Secondo quanto scrive il Corriere Fiorentino il nome di Moise Kean è in cima alle preferenze viola. Se per la punta è stata soprattutto la valutazione del Genoa da 30 milioni a raffreddare qualsiasi interesse per l’azzurro Retegui il nome di Kean balza in vetta alle preferenze per più di un motivo, inclusa la possibilità di trovare una piazza dove il calore del tifo potrebbe limare alcuni angoli di un carattere non propriamente docile.

Anche se i numeri delle ultime stagioni non sono entusiasmanti (22 gol complessivi in 114 presenze in serie A di cui appena 6 nelle ultime due annate in bianconero) il profilo di Kean è dato in crescita nel barometro del nuovo attaccante. Dai sondaggi si passerà ai confronti anche per Lorenzo Lucca, attaccante di recente riscattato dall’Udinese, via Pisa, per 8 milioni di euro. Il suo, come quello di Kean, resta un identikit realistico del centravanti che cercano i viola.