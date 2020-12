ATTACCO, In corsa anche Inglese e Lasagna: il punto

In vista della sessione di calciomercato ormai alle porte vengono accostati diversi profili alla Fiorentina per quanto riguarda l'attacco. Se l'interesse per Felice Caicedo della Lazio è ormai noto, La Gazzetta dello Sport aggiunge due nomi alla lista: si tratta di Roberto Inglese (29) e Kevin Lasagna (28). I due potrebbero essere eventualmente i sostituti di Cutrone e Kouame ma - sottolinea la Rosea - Parma e Udinese se ne priveranno solo a peso d'oro. Non manca infine la concorrenza, a cominciare dal Bologna.