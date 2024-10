ATTACCO, Gudmundsson-Kean, coppia sempre più unita

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Si cercano e si trovano, sia dentro al campo che fuori. Albert Gudmundsson e Moise Kean, il dieci e il venti. Da loro passano in pratica tutte le speranze offensive della Fiorentina. Dalle loro qualità individuali ma anche e soprattutto da ocme riusciranno a combinarsi insieme. C'è intanto un dato di fatto, riporta da la Nazione: i tifosi fiorentini sono tornati a sognare per una coppia d'attacco di alto livello, all'altezza in potenza dei tandem offensivi che hanno segnato a fuoco la quasi centenaria storia del club viola. Baggio-Borgonovo, Rui Costa-Batistuta, Mutu-Toni, ma anche Antognoni-Graziani o Montuori-Virgili.

.La vittoria contro il Milan ha anche contribuito ad allontanare possibili scorie di incomprensioni che possono nascere quando si inizia insieme un percorso di conoscenza. Il dialogo teso sul dischetto prima di battere il rigore contro la Lazio poteva sembrare l’inizio della fine di una intesa sul punto di decollare. Scrive la Nazione: Kean e Gud hanno dimostrato di essere ragazzi ambiziosi, certo, ma intelligenti. Non per niente l’islandese domenica sera ha preso il pallone sottobraccio, ma quando Pairetto ha confermato il penalty con l’aiuto del Var, l’ha consegnato al compagno. Non solo, lo ha difeso a muso duro quando i giocatori del Milan cercavano di innervosirlo prima del tiro. Insomma, incomprensioni lontane, spente – se mai fossero iniziare – sul nascere. Tutti uniti per trascinare lontano la Fiorentina.